Super Bowl LIV: Kansas City Chiefs gegen San Francisco 49ers live im TV und Online-Stream sehen

Showdown um den NFL-Titel! Im 54. Super Bowl wird in der Nacht von Sonntag auf Montag (0.30 Uhr/MEZ) der Nachfolger vom Vorjahressieger, den New England Patriots, gekürt. Gegenüber stehen sich im Hard Rock Stadium in Miami Gardens die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers. Während Kansas auf den ersten Titel seit 50 Jahren hofft, könnte San Francisco zum sechsten Mal in der Super-Bowl-Geschichte triumphieren und mit den Rekordsiegern aus New England sowie den Pittsburgh Steelers gleichziehen.