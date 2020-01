Super Bowl: Die Kansas City Chiefs treffen auf die San Francisco 49ers - Mark Nzeocha mit dabei

Die bisherige Überraschungsmannschaft aus Nashville hatte in den Runden zuvor den Meister New England Patriots und die Baltimore Ravens ausgeschaltet. Somit verpassten die Gäste auch den Durchmarsch von der Wild-Card- Runde ins Endspiel. KC steht hingegen nach 1967 und 1970 zum dritten Mal im Finale, das in der Nacht zum 3. Februar (MEZ) in Miami ausgetragen wird.