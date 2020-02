Zum ersten Mal seit 50 Jahren stehen die Kansas City Chiefs wieder in einem Super Bowl. In der Nacht vom 2. auf den 3. Februar (0.30 Uhr deutscher Zeit) treffen die Chiefs auf die San Francisco 49ers . Seit dem Triumph im überhaupt erst vierten Super Bowl 1970 hatte Kansas kein Endspiel mehr erreicht. Für das Team aus dem US-Bundesstaat Missouri schließt sich nun ein Kreis. Denn auch im ersten Super Bowl der NFL-Geschichte waren die Chiefs vertreten , verloren damals gegen die Green Bay Packers mit 10:35.

Super-Bowl-Gewinner von damals bis heute - alle NFL-Meister im Überblick

Die Packers, nach deren legendärem ersten Sieger-Trainer Vince Lombardi auch der Pokal benannt ist, scheiterten in der diesjährigen Auflage ausgerechnet im Halbfinale an Super-Bowl-Gegner San Francisco. Der bislang letzte Titel im Jahr 1995 liegt ebenfalls weit zurück. Immerhin spielten sich die Kalifornier insgesamt sechs Mal ins Endspiel um die begehrte NFL-Trophäe und trugen sich mit fünf Titelgewinnen als Team mit den drittmeisten Super-Bowl-Siegen in die Geschichtsbücher ein. Der SPORTBUZZER wagt einen Blick in die Historie und stellt in der Bildergalerie die Super-Bowl-Gewinner der Vergangenheit vor.