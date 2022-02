Rams drehen Super Bowl gegen Bengals: Los Angeles feiert Heim-Party

Die Los Angeles Rams haben die 56. Auflage des Super Bowl mit 23:20 gegen die Cincinnati Bengals für sich entschieden und sich damit ihren Traum von einem Heim-Triumph erfüllt. Das Finale um die Meisterschaft in der National Football League (NFL) in der Nacht von Sonntag auf Montag (deutsche Zeit) ging im SoFi Stadium in Inglewood, eine eigenständige Gemeinde südlich von L.A., über die Bühne. Für die Männer von der Westküste war dieser Erfolg gleichbedeutend mit dem zweiten Super-Bowl-Sieg in ihrer Vereinsgeschichte. Im Jahr 2000 hatte man - damals unter den Klubnamen St. Louis Rams - die Tennessee Titans bezwungen. Anzeige

Das Überraschungsteam der Play-offs aus Cincinnati konnte die eindrucksvolle NFL-Saison nicht mit dem Titel krönen - trotz einer starken Leistung. Im dritten Super-Bowl-Anlauf kassierte das Team um Star-Quarterback Joe Burrow alias "Mr. Cool" die dritte Niederlage. Bereits kurz vor dem Kick-off mussten die Bengals ein schlechtes Omen hinnehmen: Sie gewannen den Coin Toss. In den vergangenen sieben Jahren gewann jeweils das Team den Super Bowl, das zuvor den "Münzwurf" verloren hatte.

Odell Beckham Jr. gelingt siebter Touchdown seit seinem Wechsel zu den Rams

Der erste Touchdown des Spiels ging an die in weiß gekleideten Rams. Quarterback Matthew Stafford spielte einen 17-Yard-Pass auf den White Receiver Odell Beckham Jr., der sich in der Endzone von niemandem aufhalten ließ. Stark: Für den 29-Jährigen war es der siebte Touchdown seit seinem Wechsel im November (kam von den Browns zu den Rams). Im Anschluss wurde es dann erstmals richtig laut, als Burrow mit einem weiten Ball Ja’Marr Chase fand, der sich das Ei mit einer Hand schnappte. Für den ersten Touchdown der Gäste, die auf dem Papier übrigens die Hausherren waren, reichte es noch nicht - zumindest aber zum Field Goal. 3:7! Mit diesem Ergebnis endete das erste Viertel.



Zu Beginn des zweiten Quarters waren es erneut die Rams, die einen Touchdown hinlegten. Stafford schickte dieses Mal Cooper Kupp auf die Reise, der nach einem 11-Yard-Pass auf 13:3 stellte. Etwas kurios: Auf das Extra Field Goald musste Los Angeles verzichten, Matt Gay blieb im Rasen hängen. Die Antwort der Bengals ließ nicht lange auf sich warten: Der Runningback Joe Mixon, und nicht etwa Quarterback Burrow, brachte den ersten Touchdown von Cincinnati in diesem Super Bowl in trockene Tücher - eine kluge taktische Variante. Danach erlebten die Fans der L.A. Rams eine Schrecksekunde: Odell Beckham Jr. musste behandelt werden und das Spiel letztendlich nicht zu Ende bringen. Auch Teamkollege Stafford musste im weiteren Verlauf des Spiels bandagiert werden.

Spektakel bei und nach der Halbzeitshow - Momentum wechselt hin und her

Das NFL-Finale ging beim Stande von 13:10 für die Rams in die Halbzeitshow, in der mit Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige und Kendrick Lamar gleich fünf Stars aus Hip-Hop und R'n'B für Spektakel sorgten. Heiß ging es auch nach der Pause auf dem Feld zu. Mit dem ersten Spielzug der zweiten Halbzeit glückte Burrow der Touchdown, der allerdings strittig war. Bei dem Angriff hatte Tee Higgins dem gegnerischen Cornerback Jalen Ramsey an das Visier gefasst. Die Schiedsrichter sahen das Foul nicht, eine 15-Yard-Strafe wäre andernfalls wohl fällig gewesen. Mit der 17:13-Führung in den Köpfen wechselte nun das Momentum - Interception nach einem Stafford-Pass, den sein Mitspieler nicht fangen konnte.