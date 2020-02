Ex-NFL-Stars Markus Kuhn und Sebastian Vollmer exklusiv: Diese Faktoren werden den Super Bowl entscheiden

Die magische Nacht wirft ihre Schatten voraus - und zwei Ex-Football-Stars sind mitten drin. Markus Kuhn und Sebastian Vollmer werden beim Super Bowl 54 live in Miami sein und das Spiel für DAZN kommentieren. Die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers treffen dann in Miami ab 0.30 Uhr deutscher Zeit aufeinander. Im SPORTBUZZER-Doppel-Interview sprechen die beiden Ex-Stars, von denen Vollmer sogar zwei Mal mit den New England Patriots den Super Bowl gewinnen konnte, über die beiden Quarterbacks Patrick Mahomes und Jimmy Garoppolo, ihre Kommentatoren-Tätigkeit und den Deutschen Mark Nzeocha.

SPORTBUZZER: Herr Vollmer, Herr Kuhn, sind Sie überrascht, dass die Paarung im Super Bowl San Francisco 49ers gegen Kansas City Chiefs heißt? Sebastian Vollmer (35): Ich hatte vor der Saison schon gesagt, dass die 49ers in dieser Saison weit vorn landen könnten. Es war abzusehen, dass die gut dabei sein werden. Kansas City war in der vergangenen Saison schon im Halbfinale und jeder wusste, was die können. Das sind zwei sehr gute Teams. Markus Kuhn (33): Patrick Mahomes wurde in der vergangenen Saison schon als bester Spieler des Jahres ausgezeichnet und es war abzusehen, dass er sich noch weiterentwickeln wird. Kansas hat sich dann in der Defensive enorm verstärkt – und das war sicherlich ein wichtiger Schlüssel. Die 49ers haben ohnehin eine verdammt starke Defensive und Jimmy Garoppolo ist nach seinem Kreuzbandriss herausragend zurückgekommen. Die beiden Teams haben es auf jeden Fall verdient, den Super Bowl zu spielen.

Jeder redet über die starken Offensiven der Teams. Ist der Fokus richtig gesetzt? Kuhn: Die 49ers haben die beste Defensive der Liga – darüber muss gesprochen werden! Es ist überall bekannt, dass die herausragend ist. Die Offensive tut dann ihr Übriges, um die Spiele zu gewinnen. Dieses Team ist enorm ausgeglichen. Bei Kansas gebe ich Ihnen Recht – da sticht die Offensive mit Mahomes, Kareem Hunt und Co. natürlich heraus. Aber auch die haben sehr gute Spieler in ihren Defensivreihen, haben sich gegenüber der vergangenen Saison enorm verstärkt und so einen wichtigen Schritt gemacht. Sie haben mit Steve Spagnuolo den Defensiv-Koordinator geholt, der auch mit bei den New York Giants trainiert hat.

Was wird im Super Bowl entscheidend sein? Vollmer: Die beiden Quarterbacks Mahomes und Garoppolo werden ein gutes Spiel zeigen. Aber alle Spieler müssen einen guten Tag erwischen. Beide Quarterbacks müssen gehörig auf die Defense Line des Gegners aufpassen. Vor allem Nick Bosa könnte Mahomes enorm unter Druck setzen. Auf der anderen Seite müssen die Chiefs versuchen, das Laufspiel der 49ers zu verhindern. Für mich sind die Defensivspieler spielentscheidend. Kuhn: Die Offensive Line der Chiefs wird enorm gefordert sein, um die vier Passrusher der 49ers zu stoppen. Wenn die häufig durchbrechen können, steht Mahomes unter enormen Druck. Wenn die O-Line hält, haben die Chiefs eine große Chance, den Super Bowl zu gewinnen.

"Nzeocha darf sich nicht ablenken lassen"

Also wird es kein Spiel mit vielen Punkten? Vollmer: Es werden mehr Punkte, als im vergangenen Jahr. Dafür sind beide Teams zu stark in der Offensive. Aber die Erfahrung zeigt, dass die Abstände immer enorm eng sind. Es wird sicherlich ein interessantes, enges Spiel.

Mit Mark Nzeocha steht wieder ein Deutscher im Super Bowl. Wie haben Sie ihn in dieser Woche wahrgenommen? Kuhn: Die ganzen Jungs sind alte Hasen des Showgeschäfts – auch er. Viele aus seiner Familie sind da. Aber er ist eben ein Deutscher im Super Bowl – und das interessiert vor allem die Deutschen. Es ist aber wichtig, dass er sich nicht ablenken lässt.

Herr Vollmer, Sie waren der letzte Deutsche im Super Bowl. Wie haben Sie den Fokus behalten? Vollmer: Ich habe versucht, meine Routine so gut wie möglich beizubehalten. Das war schwierig, weil wir eine Woche im Hotel waren, die Medienpräsenz riesig ist – du schaltest den Fernseher ein und siehst überall dein Gesicht -, jeder will mit dir reden. Das wird auch Mark so gehen. Jeder, der in Deutschland irgendwas mit Football am Hut hat, versucht in diesen Tagen an ihn heranzukommen. Er darf sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und muss normal weitermachen. Gerade in so einer Woche probiert man ja nichts Neues aus. Er ist ja nicht umsonst ins Endspiel mit seinem Team gekommen.

Was ist Mark Nzeocha für ein Typ? Kuhn: Allein, dass er sich bei einem der Topteams der NFL durchgesetzt hat, zeigt doch, dass er ein sehr guter Footballspieler ist. Nicht für jeden Spieler ist Platz in den Offensiv- oder Defensivreihen, aber Mark hat in den Special Teams einen sehr guten Job gemacht. Seine Arbeitseinstellung ist tadellos und es ist ein Kompliment für seine harte Arbeit, dass er sich in diesem Team halten kann. Er hat eine tolle Persönlichkeit.

Anders als Herr Vollmer haben Sie nie im Super Bowl spielen dürfen, Herr Kuhn. Wie haben Sie die Spiele verfolgt? Kuhn: Natürlich habe ich den verfolgt! Ich habe bisher bei den Spielen ja auch immer gut beschäftigt - als Co-Kommentator zum Beispiel. Jeder Spieler ist schließlich auch Fan, der Sport geht deshalb weiter.

Kuhn verrät: Darum bin ich neidisch auf Vollmer

Sind Sie eigentlich neidisch auf Herrn Vollmer, weil er den Super Bowl nicht nur spielen konnte, sondern auch zwei Mal gewann? Kuhn: Ich bin neidisch, ja! Aber darauf, dass er ein Sixpack hat und ein paar Zentimeter größer ist als ich – nicht auf seiner Super-Bowl-Ringe (lacht).

Müssen Sie sich denn Sticheleien von ihm anhören? Kuhn: Ich kenne das ja. Ich wurde damals von den Giants gedraftet, da hatten die in der Saison zuvor gerade den Super Bowl gewonnen. Viele Teamkollegen hatte also so einen Ring – ich aber nicht. Wir drücken uns beide gern einmal einen Spruch – auch bei unseren Übertragungen für DAZN. Er hat die Ringe, ich habe dafür einen Touchdown in der NFL erzielt – da geht es schön hin und her. Wir verstehen uns aber super (lacht).

Ihre Karrieren liegen inzwischen ein paar Jahre zurück. Wünschen Sie sich noch manchmal zurück aufs Feld? Vollmer: Nein, ich bereue die Entscheidung überhaupt nicht. Ich liebe mein Leben, habe eine wunderbare Familie und wir können das Spiel aus der ersten Reihe aus ansehen. Kuhn: Die aktive Zeit ist zum Glück vorbei. Ich habe da alles ausgeschöpft. Es ist schön, dass wir nun in einer anderen Funktion immer noch im Football aktiv sein können – als Kommentatoren.

"DAZN lässt uns freien Lauf"

Sie kommentieren inzwischen bei DAZN Woche für Woche die Spiele, übertragen auch den Super Bowl. War dieser Weg für Sie beide vorgegeben? Vollmer: Wir haben beide damit angefangen, als wir bei den New England Patriots Spiele auf Deutsch kommentiert haben. Markus war damals schon Experte bei DAZN und so hat es seinen Lauf genommen. Jetzt haben wir jeden Montag das Spiel kommentiert und sind nun auch in Miami. Das ist klasse. Wir beide haben viel Spaß dabei, über den Sport zu sprechen und ich bin DAZN sehr dankbar, dass sie uns freien Lauf lassen. Ich hoffe, die Zuschauer überzeugt es auch.

Macht es Ihnen mehr Spaß über Football zu reden, als früher selbst gespielt zu haben? Immerhin wurden die Körper mächtig geschunden. Vollmer: Es sind einfach zwei verschiedene Dinge. Wir haben beide in der erfolgreichsten Liga der Welt gespielt. Wir haben beide gern gespielt, wollten immer einen guten Job machen.