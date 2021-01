Nur noch Sieg bis zum Super Bowl: Green Bay Packers und Buffalo Bills gewinnen ihre Playoffs

Die Buffalo Bills und die Green Bay Packers sind nur noch einen Sieg vom Einzug in den Super Bowl der NFL entfernt. Die Packers um den deutsch-amerikanischen Football-Profi Equanimeous St. Brown gewannen gegen die Los Angeles Rams am Samstag (Ortszeit) 32:18 und treffen in einer Woche entweder auf die New Orleans Saints oder die Tampa Bay Buccaneers.

