Super-Bowl-Party der Leipzig Hawks im Marriott-Hotel

Leipzig. In der Nacht zum Montag schaut Football Deutschland wieder hellwach über den großen Teich bis nach Miami Florida, denn alle blicken gespannt auf den Super Bowl zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers. Und auch die Oberliga-Footballer der Leipzig Hawks lassen sich das sportliche Megaevent des Jahres nicht entgehen. Erneut überträgt die Champions Bar im Marriott-Hotel das NFL Finale, unter dessen Teilnehmern das erste Mal seit vier Jahren nicht der Name Tom Brady zu finden ist.

Die erfolgsverwöhnten Patriots sind raus, doch Hawks Coach Felix Michelmann freut sich dadurch umso mehr auf das Duell der neuen Finalisten: „Es ist endlich was anderes und ich erwarte ein packendes Spiel. Doch getreu dem Satz „Defense wins Championships“ sehe ich die 49ers klar vorn. Sie können den gegnerischen Quarterback gehörig unter Druck setzen und waren nicht umsonst die zweitbeste Verteidigung in diesem Jahr. Die Jungs lassen mit gerade mal 15 Punkten im Schnitt halb so viele Zähler zu, wie ihre Gegner. 31:17 für San Francisco ist mein Tipp.“

Doch diese starke Verteidigung bekam es in dieser Saison auch noch nicht mit Patrick Mahomes zu tun. Der letztjährige MVP (Most Valuable Player) will in seiner zweiten Saison nach ganz oben und hat auch dieses Jahr bereits mehrfach Offensivfeuerwerke entzündet.