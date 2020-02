Porno-Zwischenfall bis Nipplegate: Skandale und Aufreger der Super-Bowl-Geschichte

Der 54. Super Bowl steht kurz bevor. Eine Großveranstaltung, die die Massen bewegt. In der diesjährigen Auflage kämpfen in der Nacht vom 2. auf den 3. Februar die Kansas City Chiefs und die San Francisco 49ers um den begehrten Titel im amerikanischen Volkssport. Doch auch abseits der sportlichen Auseinandersetzung sorgt der Super Bowl Jahr für Jahr für Furore und liefert mit seinen unterhaltsamen Patzern und bizarren Zwischenfällen regelmäßig einen abwechslungsreichen Schauplatz für Kuriositäten.

Oft ergeben sich gerade im medial inszenierten Rahmenprogramm ungeplante Zwischenfälle, die dem Zuschauer im Gedächtnis bleiben. So auch einer der wohl bekanntesten Skandale: Während Justin Timberlake und Janet Jackson in der Halbzeitshow des 38. Super Bowl 2004 zwischen den New England Patriots und den Carolina Panthers (32:29) einen gemeinsamen Song präsentierten, riss Timberlake seiner Partnerin versehentlich mehr Kleidung als eigentlich vorgesehen vom Leib. Zu sehen war für eine kurze Zeit die entblößte Brust von Janet Jackson, die als Grundlage zahlreicher Beschwerden und nachhaltiger Veränderungen in der TV-Ausstrahlung diente.

Doch die nackte Brust von Janet Jackson im TV war weder der erste noch der letzte Zwischenfall, der aufhorchen ließ. In der Bildergalerie findet ihr die größten Skandale und Aufreger der Super-Bowl-Geschichte.