Zuschauer, Halbzeitshow und Werbung: So funktioniert der Super Bowl im Corona-Jahr

Wenn am frühen Montag (0.30 Uhr, Pro Sieben) Tom Brady und Patrick Mahomes im Duell der Quarterbacks beim Super Bowl aufeinandertreffen, richten sich die Augen von Millionen Football-Fans in Richtung des Raymond James Stadium in Tampa, Florida. Das Duell zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Kansas City Chiefs wird im Vorfeld sportlich vor allem durch die beiden Stars, Brady bei den Buccaneers und Mahomes bei Kansas, geprägt und sorgt weltweit für Aufmerksamkeit. Darüber hinaus stehen wie in jedem Jahr die Halbzeitshow und das Gewitter aus Werbespots im Fokus. Doch: Im weiterhin von der Pandemie geprägten 2021 wird das Mega-Sportevent in einer Corona-Variante daherkommen. Anzeige

Lange wurde darüber diskutiert, ob Zuschauer ins Stadion gelassen werden. Die Antwort: 22. 000 Menschen dürfen sich das Spektakel live in der Arena anschauen. Bei 7500 der anwesenden Zuschauer handelt es sich um bereits geimpfte Mitarbeiter von medizinischen Einrichtungen, die als Dank für ihren Einsatz in der Pandemie von der National Football League (NFL) als Gäste nach Tampa eingeladen wurden. Es soll nicht der einzige Dank ans Pflegepersonal sein. Vor dem Spiel soll die seit der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden zu großer Berühmtheit gekommene Dichterin Amanda Gorman ein Gedicht vortragen, in dem es um die herausragenden Leistungen der "essenziellen Arbeiter" in der Pandemie geht.

Strikte Schutzmaßnahmen und ein bis ins letzte Detail durchdachtes Hygienekonzept sollen auch den 14 .500 übrigen Fans einen sicheren Stadionbesuch ermöglichen. Zur Einordnung: Die Heimspiele der Bucs konnten vor der Pandemie 70. 000 Zuschauer live im Stadion verfolgen. Diese Zuschauer hätten sich dann auch über eine spektakuläre Halbzeitshow beim Super Bowl freuen können. Dieses Jahr wird der kanadische Superstar The Weeknd ("Blinding Lights") in der Pause auftreten. Als Musikavantgardist prägte er die US-Industrie in den vergangenen Jahren maßgeblich mit. Wer es als Künstler in die Pause des Super Bowl schafft, hat ohnehin eigentlich alles erreicht. Bei der kurzen Show sind es Jahr für Jahr um die 100 Millionen Zuschauer vor den TV-Geräten – und das alleine in den USA.

The Weeknd hat für die Megashow in Tampa anscheinend Großes geplant. Sieben Millionen Dollar hat der Kanadier aus eigener Tasche bezahlt, damit bei der Produktion seiner geplanten Performance nichts schiefgeht. Er möchte seinen Auftritt zu einer der besten Shows machen, die es auf einer Bühne und auch im Fernsehen jemals gab. "Wir konzentrieren uns wirklich darauf, uns mit den Fans zu Hause zu verbinden und die Shows zu einem cineastischen Erlebnis zu machen", sagte The Weeknd dem Magazin Billboard. Auch um die US-amerikanische Nationalhymne ranken sich beim Super Bowl jährlich große Namen. 2021 wird die Ehre der Sängerin Jazmine Sullivan und dem Countrystar Eric Church zuteil. In der Vergangenheit hatten schon Stars wie Lady Gaga, Beyoncé und Whitney Houston, Jennifer Lopez oder Shakira beim Super Bowl auf der Bühne gestanden.