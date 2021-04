"Antwort auf Super League": Bielefeld spielt im Abstiegsduell gegen Schalke 04 in Sondertrikot

Arminia Bielefeld wird im Bundesliga -Spiel gegen den FC Schalke 04 am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) mit einem Sondertrikot auflaufen. " Das ist unsere Antwort auf die Super League ", sagte ein Sprecher am Montag mit einem Augenzwinkern. Gewählt wurde das Trikot mit der Aufschrift "Fußball lebt durch seine Fans" allerdings schon im März.

Ingesamt 12 Mannschaften, sechs Klubs aus England und je drei aus Spanien und Italien (darunter der FC Liverpool, Real Madrid und Juventus Turin), hatten in der Nacht auf Montag so konkret wie nie ihre Pläne für eine eigene Liga veröffentlicht. Diese stünde in direkter Konkurrenz zur Champions League der UEFA, die diese Pläne wie auch der Weltverband FIFA und etliche nationale Ligen und Verbände scharf kritisierte. Deutsche Klubs sind nicht unter den Vereinen, die die Gründung einer Super League angekündigt haben. Dies lobte die UEFA explizit. In einigen Ländern hat die Debatte bereits eine politische Ebene erreicht. So nannte der britische Premierminister Boris Johnson die Super-League-Pläne "schädlich". Auch UEFA-Präsident Aleksander Ceferin verurteilte das Vorhaben scharf.