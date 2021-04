Künftige Pläne, Strafen, Fans: Die wichtigsten Antworten zum Zerfall der Super League

Was steckte wirklich hinter den Super-League-Plänen?

Schnöde Geldgier? Visionäre Fußball-Zukunft? Die Initiatoren der Super League um Florentino Perez von Real Madrid und Andrea Agnelli von Juventus Turin planten ihr Projekt von langer Hand. Die schnelle Umsetzung in der Nacht vor der entscheidenden Exko-Sitzung zur Champions-League-Reform war dann ein bewusster Coup. Die erwarteten Änderungen reichten ihnen schlicht nicht. Das Problem: Die Milliardäre haben überreizt, den Faktor Fan- und Fußball-Kultur unterschätzt, der in ihrer Gedankenwelt kaum vorkommt.

Im Nachhinein wird nun klar, was sie vor allem antrieb. Das Geld geht aus in der Beletage. Milliardenschulden drücken. Neue Märkte müssen her. Die Klubs aus England folgten aber nicht aus genereller Überzeugung, sondern als schnöde Mitläufer. Die Angst: Die nationale Konkurrenz könnte ihnen als Super-League-Klubs enteilen.