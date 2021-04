Super-League-Chaos bei Chelsea-Spiel: Fans protestieren - Anpfiff verschoben - Tuchel reagiert

Keine 48 Stunden nach ihrer Gründung sorgt die Super League im europäischen Fußball für immer mehr Chaos. Nachdem UEFA, FIFA, Verbände, zahlreiche Vereine und Spieler zum Teil harte Kritik an dem geplanten Vorhaben von zwölf europäischen Top-Klubs geäußert hatten, verschaffen sich am Dienstagabend auch die Fans zunehmend Luft. Schauplatz: Das Stadion an der Stamford Bridge, wo um 21 Uhr die Premier-League-Partie zwischen dem FC Chelsea und Brighton Hove & Albion angepfiffen sollte. Aufgrund der verstopften Straßen, der Proteste und der zum Teil aufgeladenen Stimmung wurde der Beginn der Partie jedoch kurzfristig um 15 Minuten verschoben werden.

