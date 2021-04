"Ekelhaft, unfair": DFL, DFB, Spieler, Bundesliga-Vereine und Klubchefs kritisieren Super League scharf

„Mit großer Erschütterung“ haben die Deutsche Fußball Liga und der Deutsche Fußball-Bund auf die Gründung der Super League reagiert. „Wir stehen in Solidarität zur UEFA und Präsident Aleksander Ceferin. Gleichzeitig unterstützen wir sämtliche angekündigten Gegenmaßnahmen von FIFA und UEFA, aber auch der betroffenen nationalen Ligen und Verbände“, teilten DFL und DFB in einer gemeinsamen Erklärung am Montag mit und ergänzten: „Dass hiervon auch die Berufung deutscher, bei Super-League-Klubs unter Vertrag stehender Nationalspieler betroffen sein kann , ist uns bewusst.“

Ander Herrera (Paris Saint-Germain)

Der bei Frankreichs Serienmeister Paris Saint-Germain unter Vertrag stehende Spanier Ander Herrera hat sich ebenfalls gegen die Super League ausgesprochen. Bei Twitter veröffentlichte Herrera eine emotionale Stellungnahme, in der es unter anderem heißt: "Ich verliebte mich in den Fußball, den Fußball der Fans, den Traum, mein Team gegen die Besten antreten zu sehen. Wenn diese europäische Super League sich durchsetzt, sind diese Träume vorbei. Die Illusionen der Fans jener Teams, die keine Riesen sind, auf dem Feld in den größten Wettbewerben in der Lage zu sein, zu gewinnen, wird enden." Er glaube zwar an eine verbesserte Champions League, womit Herrera offenbar seine Zustimmung zu der von der UEFA beschlossenen Reform ausdrückte. "Aber ich glaube nicht an die Reichen, die stehlen, was die Menschen erschaffen haben, was nichts anderes als der schönste Sport der Welt ist."