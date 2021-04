FIFA-Boss Infantino lehnt Super-League-Pläne ab und droht: "Dann müssen sie mit den Konsequenzen leben"

FIFA-Präsident Gianni Infantino lehnt die neue Super League ab und hat den Gründerklubs nicht näher definierte "Konsequenzen" angedroht. Es gebe "keinerlei Zweifel" an der Position des Weltverbandes, sagte der Schweizer am Dienstag während des Kongresses der Europäischen Fußball-Union in Montreux. "Gestern haben wir gehört und gelesen von Krieg, Verbrechen. Schreckliche Wörter und noch schrecklicher, wenn sie über das Spiel gesagt werden, dass wir alle lieben. Ich möchte es eindeutig klarstellen: Die FIFA ist eine Organisation, die auf den wahren Werten des Sports aufgebaut ist."

