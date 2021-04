Super League vor dem Aus? Klubs beraten offenbar über Auflösung – Chelsea und ManCity planen Ausstieg

Die höchst umstrittene Super League von zwölf internationalen Spitzenklubs könnte nur zwei Tage nach ihrer Gründung vor dem Aus stehen. Wie das britische Sport-Radio talksport berichtet, beraten die Gründungsmitglieder am Dienstagabend über die sofortige Auflösung der Liga , die als Konkurrenzprodukt zur Champions League der UEFA aufgebaut werden sollte. Zuvor hatte die BBC neben anderen britischen Medien vermeldet, dass der FC Chelsea und Manchester City nicht mehr Bestandteil der Liga sein wollen.

Chelsea-Fans, die sich im Vorfeld der Partie gegen Brighton & Hove Albion (21.15 Uhr/Sky) in großer Zahl zum Protest gegen die Super-League-Pläne vor dem Stadion Stamford Bridge in London versammelt hatten (es gab laut Polizei einige hundert Teilnehmer), feierten die Nachricht vom Rückzug ihres Vereins bereits, wie auf Videos in sozialen Netzwerken zu sehen war. Sie sangen "We've saved football" (Wir haben den Fußball gerettet).