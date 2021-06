Bericht über Super-League-Konsequenzen: 23 Millionen Euro Strafe für Arsenal, Chelsea und Co.

Die sechs englischen Klubs, die in einer Super League spielen wollten, müssen mit Strafen von rund 23 Millionen Euro (20 Millionen Pfund) rechnen. Wie der britische TV-Sender Sky News am Mittwoch berichtete, soll dieses Strafmaß - das einem Schnitt von rund vier Millionen Euro pro Verein entspricht – noch am Mittwoch von der Premier League bekannt gegeben werden.

