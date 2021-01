Spaniens Liga-Boss Tebas: FIFA-Präsident Infantino hat an Super-League-Gründung mitgearbeitet

Nach Ansicht des spanischen Liga-Chefs Javier Tebas ist FIFA-Präsident Gianni Infantino direkt in Pläne zur möglichen Gründung einer neuen europäischen Super League involviert. "Er hat daran mitgearbeitet und sie sogar ermutigt, sie zu gründen", sagte Tebas der englischen Zeitung The Sun am Sonntag. Infantino habe an mehreren Treffen dazu teilgenommen und die Vertreter von Europas Topklubs auch selbst empfangen, sagte der Spanier.

