Real-Präsident Perez teilt gegen UEFA-Boss Ceferin aus: "Von seiner Gewalt überrascht"

Im Streit um die Super League hat Real Madrids Präsident Florentino Pérez dem UEFA-Chef Aleksander Ceferin „ungesundes“ Verhalten vorgeworfen. „Alles, was passiert ist, war bedauerlich, mit Beleidigungen und Drohungen. Wir waren von seiner Gewalt überrascht“, sagte der Boss der Super League in einem Interview der Sportzeitung "AS" vom Samstag. Die Drohung Ceferins, alle Klubs von künftigen Europacup-Wettbewerben auszuschließen, die an der Super League festhalten, verstoße klar gegen die Regeln des freien Wettbewerbs.

