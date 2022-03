Neue Super-League-Pläne? UEFA-Boss Ceferin schießt gegen Initiatoren: "Leben in einer Parallelwelt"

Ceferin beschuldigte die betroffenen Klubs auf dem "Financial Times Business of Football"-Treffen in London, den Krieg gegen die Ukraine als Ablenkung zu nutzen, um die Idee auf zweitem Wege durchzubringen. "Ich muss sagen, dass diejenigen, die über die Super League sprechen, nicht über Fußball sprechen. Ich habe die Nase voll von diesem Nicht-Fußball-Projekt", erklärte der UEFA-Boss.

"Zuerst brachten sie ihre unsinnige Idee mitten in einer Pandemie auf den Markt. Jetzt kommen sie mit einer anderen Idee mitten in einem Krieg. Muss ich noch mehr über diese Leute sagen? Sie leben offensichtlich in einer Parallelwelt", schimpfte Ceferin weiter. "Das ist Blödsinn und jeder weiß es." Abschließend drohte der Slowene mit Ausschlüssen, sollten die Pläne umgesetzt werden: "Sie können ihren eigenen Wettbewerb spielen, niemand verbietet es ihnen. Aber wenn sie in ihrem eigenen Wettbewerb spielen, können sie nicht in unserem Wettbewerb spielen."