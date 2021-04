Nach dem Super-League-Debakel: Die Folgen für Liverpool, Chelsea, Manchester City und Co.

Um eine Beziehung zu retten, die nicht mehr zu retten scheint, tat John W. Henry etwas Ungewöhnliches: er wandte sich persönlich an sein Publikum. Der Chef der „Fenway Sports Group“ mit Sitz in Boston und Eigentümer des FC Liverpool bat die Fans des englischen Meisters per Videobotschaft um Entschuldigung für die „Zerrüttungen“, die er verursacht hätte mit dem Versuch, den Verein in die Super League zu führen. Damit dürfte es ihm nicht gelingen, das Umfeld zu beschwichtigen. Liverpool-Fans kritisieren das Statement als halbherzigen Versuch, einen irreparablen Schaden zu beheben. Prominente Stimmen wie Ex-Profi Jamie Carragher glauben, dass die Gruppe nach dem Super-League-Debakel keine Zukunft bei Liverpool hat.

