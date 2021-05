Nach Super-League-Protesten: FC Chelsea will Fan-Vertreter zu Vorstandssitzungen einladen

Der englische Premier-League-Klub FC Chelsea hat angekündigt, dass ab Juli Fans des Klubs an den Vorstandssitzungen des Vereins teilnehmen werden. Das teilte der Verein am Dienstag auf seiner Homepage mit. Demnach sollen drei Chelsea-Unterstützer in einem Auswahlprozess bestimmt werden und dann fortan die Interessen der Fans in der Führungsebene vertreten. Die Fanvertreter würden allerdings kein Stimmrecht bekommen und auch nicht an Sitzungen teilnehmen, in dem es um Spieler und Personal gehe, hieß es. Mit der Beteiligung an den Entscheidungsprozessen erhoffen sich die Verantwortlichen der Blues jetzt sicher, das Vertrauen ihrer Unterstützer zurückgewinnen zu können. Nach der Ankündigung der vorerst gescheiterten Super League, zu deren Initiatoren auch der FC Chelsea gehörte, war es wiederholt zu Fan-Protesten gekommen.

