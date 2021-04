Bericht: Unbekannter Klub denkt über Super-League-Rückzug nach – ManCity bricht Guardiola-PK ab 

UEFA-Präsident Aleksander Ceferin, der die von der UEFA autonome Liga von insgesamt zwölf Klubs aus England, Spanien und Italien am Montag scharf verurteilt hatte, ließ die Tür für einen solchen Sinneswandel am nächsten Tag im Rahmen des UEFA-Kongresses offen. Ceferin attackierte besonders die sechs englischen Klubs , die sich mit der Super League von der Königsklasse der UEFA lossagen wollen. Für manche seien "Fans nur noch Konsumenten“ und "Dividende wichtiger als Leidenschaft", sagte der 53-Jährige.

ManCity-Trainer Guardiola: "Habe meine eigene Meinung"

Selbst bei Vertretern der beteiligten Vereine mehren sich die kritischen Stimmen. Nachdem Liverpool-Trainer Jürgen Klopp am Rande des 1:1 der Reds gegen Leeds United eher vorsichtig auf Distanz zu seinem Arbeitgeber ging, wurde Pep Guardiola von Manchester City deutlicher. "Es ist kein Sport, wenn kein Verhältnis zwischen Anstrengungen und Erfolg besteht", so der frühere Bayern-Coach, dessen Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel gegen Aston Villa am Mittwoch (21.15 Uhr/Sky) vom Klub bereits nach weniger als 20 Minuten vorzeitig beendet wurde, obwohl zahlreiche Journalisten weitere Fragen stellen wollten. Weil der 50-Jährige in seiner Kritik zu deutlich wurde?