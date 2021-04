SPORTBUZZER-Schalte: Kann die UEFA im Super-League-Zoff Spieler sperren? Sportrechtler klärt auf

Die UEFA steckt in einer schwierigen Lage. In der Nacht zu Montag hatten zwölf europäische Spitzenvereine aus England, Italien und Spanien angekündigt, eine eigene, internationale Super League gründen zu wollen. Diese Liga stünde in direkter Konkurrenz zur Champions League des europäischen Verbandes, die am Montag für den Zeitraum ab 2024 umfangreich reformiert worden ist. Die Reaktion der UEFA mit den Abtrünnigen, darunter kein deutscher Klub, könnte bis zum Äußersten gehen.

Anzeige