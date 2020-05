Offiziell: Türkische Süper Lig will Spielbetrieb am 12. Juni wieder aufnehmen 

Nach mehr als vier Wochen Spielpause wegen der Corona-Krise will die Türkei ihre Fußball-Liga ab 12. Juni fortsetzen. Die Spiele würden dann ohne Zuschauer stattfinden, sagte der Chef der türkischen Fußballföderation, Nihat Özdemir, am Mittwoch. Die Saison werde voraussichtlich am 26. Juli enden. Das Champions-League-Finale solle zudem im August wie geplant in Istanbul stattfinden.