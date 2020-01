Neuer Super-Rollstuhl für Nationalspieler Jan Sadler: In perfekter Balance für Tokio 

Die Stunts, die Jan Sadler mit seinem Rollstuhl anstellt, sind wirklich abenteuerlich. Wer ihn so durch die Sporthalle kurven sieht, dem bleibt die Luft weg. Sadler muss gar nicht viel machen, ein bisschen mit der Hüfte arbeiten, ein bisschen am Rad drehen – und schon vollführt er mit seinem Rollstuhl Pirouetten oder fährt schräg auf nur einem Rad. Sadler könnte glatt als Rollstuhltänzer durchgehen, tatsächlich ist er Rollstuhl-Basketballer. Einer der besten des Landes, im Dienst von Hannover United.

Die Recken trainierten am Dienstag mit Hannover United. ©

"Der Stuhl macht richtig Spaß"

Sadler biegt sich im schräg stehenden Rolli gerade, knickt sein Handgelenk ab und befördert den Ball in Richtung Ring. Die Kugel fällt durch den Korb. Sadler strahlt über das ganze Gesicht. „Der Stuhl macht richtig Spaß, das ist der beste, den ich je hatte“, freut er sich, „ich genieße es jeden Tag.“

Ein ganz neues Spielniveau

Sadlers neues Gefährt ist leichter und dementsprechend wendiger und schneller als sein altes Modell. Sadler sitzt ein paar Zentimeter höher und aufrechter. Die spezielle Sitzschale ist flexibler einzustellen. „So kann ich sogar einfach mit der Hüfte lenken, ohne Hände, das ist der Wahnsinn“, sagt der 26-Jährige und schaut mit leuchtenden Augen auf seinen Stuhl hinab. „Ich habe viel mehr Power und konnte mein gesamtes Spiel in den vergangenen Wochen verändern und verbessern.“

Sadlers Superstuhl für die Paralympics in Tokio in diesem Jahr „ist ein reines Experiment“, quasi ein Einzelstück. Zusammen mit den Ingenieuren des Orthopädie- und Rollstuhlspezialisten Otto Bock wurde an Sadlers Spielgerät getüftelt. Zum Zeitpunkt des Auftrags war Otto Bock noch der Ausrüster der Nationalmannschaft, deswegen trug der Hersteller einen Teil der Kosten selbst. Sadlers Stuhl hat insgesamt fast 8000 Euro gekostet. Eine Lücke von 2500 Euro galt es selber zu schließen. Für den Journalistikstudenten Sadler nicht zu stemmen. Und auch sein Verein Hannover United kann kaum Zuschüsse leisten. Ein Fall für die NP-Sportstiftung!