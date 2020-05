Superbike-WM in Oschersleben abgesagt - Neuer Anlauf für 2021

Oschersleben. Die Superbike-Weltmeisterschaft vom 31. Juli bis 2. August in der Motorsport Arena Oschersleben ist abgesagt wurden. „Nach Prüfung aller Möglichkeiten und in enger Abstimmung zwischen der Motorsport Arena, der Dorna WorldSBK-Organisation und dem Motorradsport-Weltverband FIM sowie in Rücksprache mit der lokalen Landesverwaltung fiel die schwere Entscheidung für die endgültige Absage der Veranstaltung in 2020“, teilte die Motorsport Arena Oschersleben GmbH am Donnerstag mit. Somit wird der seit drei Jahren erste und einzige Deutschlandlauf der WorldSBK in dieser Saison fehlen.