Vorhang auf für die Saison 2019/2020! Mit dem Supercup 2019, Borussia Dortmund gegen FC Bayern München am Samstag (20.30 Uhr) wird die neue Spielzeit quasi eröffnet - und das direkt mit einem Klassiker.

Borussia Dortmund gegen FC Bayern München, in diesem Jahr in der Kombination Vizemeister gegen Meister, das ist ein Evergreen in diesem seit 1987 ausgespielten und mehrfach novellierten Wettbewerb. Schon sechs Mal lautete die Paarung im Supercup BVB gegen den FC Bayern, zuletzt 2017. Damals forderte Dortmund als Pokalsieger den Deutschen Meister FC Bayern heraus, dieses Mal als Vize. Und was soll man sagen? Fußball-Deutschland ist heiß auf dieses Duell! der Signal Iduna Park wird mit mehr als 81.000 Fans ausverkauft sein, in 200 Länder wird die Partie live übertragen. ,,Das Interesse ist größer denn je", sagt BVB-Vorstandschef Hans-Joachim Watzke, ,,alle sprechen mich darauf an."

Vielleicht auch deshalb, weil alle sehen wollen, wie stark der Herausforderer Borussia Dortmund wirklich ist und wie sattelfest der Rekordmeister und Titelverteidiger FC Bayern ist. Die Vorfreude ist aber auch den Spielern deutlich anzumerken. ,,Ich habe richtig Bock auf das Spiel in einem geilen Stadion, es wird eine Riesenstimmung geben", sagt Bayern-Mittelfeldspieler Leon Goretzka, ,,da wird man sehen, wo wir stehen." Für Sebastian Rode (28), der für beide Kontrahenten gespielt hat, steht vor allem eines fest. ,,Wichtiger als der Titel ist das Prestige", schreibt der vom BVB zu Eintracht Frankfurt zurückgekehrte Mittelfeldspieler in einer Kolumne im Kicker-Sportmagazin (Donnerstag-Ausgabe), ,,da 2019 kein Turnier der Nationalmannschaften stattfand, steht beiderseits das nahezu komplette Personal auf dem ungefähr gleichen Vorbereitungslevel zur Verfügung. Die Dortmunder haben gut eingekauft und einen verschärften Konkurrenzkampf ausgerufen. Die Meisterschaft ist ihr logisches Ziel. Die Bayern stellen ihnen wie immer eine starke Truppe entgegen."

Stimmt - und beide Mannschaften kommen mit guten Vorbereitungsergebnissen daher. Die Dortmunder gewannen alle sechs Testspiele, die Münchner siegten in drei von fünf Partien in der Vorbereitung. Beim Audi Cup im eigenen Stadion mussten sie sich am Mittwoch mit Platz zwei zufrieden geben, verloren gegen Tottenham Hotspur im Elfmeterschießen. ,,Man kann abspeichern, dass wir auf dem richtigen Weg sind", ist Weltmeister Thomas Müller (29) dennoch von der Qualität beim Rekordmeister überzeug, der gegen die Spurs eine Jugend-forscht-Mannschaft ins Rennen schickte, die die Fans in dieser Konstellation wohl so schnell nicht wiedersehen werden. Bei den Bayern wird Serge Gnabry fehlen, Kingsley Coman wird trotz einer Knieprellung aus dem Spiel gegen Tottenham auflaufen können. Dortmund-Coach Lucien Favre muss ausgerechnet auf die jeweils 25 Mio. Euro teuren Neuzugänge Julian Brandt und Thorgan Hazard verzichten, die sich in der Vorbereitung verletzten. Keeper Roman Bürki muss eine Risswunde am Schienbein auskurieren, sein Einsatz ist offen. ,,Wir wollen zeigen, dass wir in dieser Saison etwas Großes vorhaben", kündigt BVB-Kapitän Marco Reus (30) an.

Im Vorjahr ließen die Bayern dem Pokalsieger Eintracht Frankfurt im eigenen Stadion beim 5:0 keine Chance, 2017 setzten sie sich beim BVB in Dortmund mit 5:4 nach Elfmeterschießen durch. Klarer war der 2:0-Erfolg der Münchner 2016, ebenfalls gegen die Borussia und in Dortmund. Den letzten Erfolg des BVB in diesem prestigeträchtigen Ein-Spiel-Wettbewerb gab es 2014, 2:0 gegen die Bayern. Die letzte Niederlage holten sich die Münchner 2015, als sie bei Pokalsieger VfL Wolfsburg im Elfmeterschießen den kürzeren zogen.

Wie sehe ich das Spiel Borussia Dortmund gegen FC Bayern München beim Supercup live im TV?

Der Supercup läuft wie in den vorangegangenen Jahren auch live im Free-TV, jedoch nicht exklusiv. Das ZDF überträgt Borussia Dortmund gegen FC Bayern München am Samstag ab 20.15 Uhr live. Reporter ist Béla Rethy. Moderation: Katrin Müller-Hohenstein, Experte ist Oliver Kahn. Der Streamingdienst DAZN zeigt die Partie ab 20.30 Uhr ebenfalls live. Reporter ist Jan Platte. Experte: Ralph Gunesch. Ein Abo ist erforderlich. Der Streamingdienst kostet 11,99 Euro pro Monat und wird ab der kommenden Saison auch Spiele der Fußball-Bundesliga zeigen.

Gibt es auch einen (kostenlosen) Livestream?

Ja. Das ZDF zeigt Borussia Dortmund gegen FC Bayern München beim Supercup auch kostenfrei auf seiner Homepage und in der Mediathek. Wer sich für DAZN interessiert und das Spiel Borussia Dortmund gegen FC Bayern München beim Streamingdienst kostenlos verfolgen will, kann dies ebenfalls tun. Neukunden erhalten einen Freimonat.

