Supercup: BVB gegen den FC Bayern - Das sind die Schlüsselduelle!

Zwei Wochen vor dem Bundesliga-Auftakt treffen Borussia Dortmund und der FC Bayern München erstmals aufeinander - und es geht gleich um einen Titel. In Dortmund spielen Meister Bayern und sein ambitionierter Herausforderer am Samstag (20.30 Uhr/ So könnt ihr es sehen! ) den Supercup-Sieger aus. Das Duell verspricht große Brisanz.

Wie empfangen die Fans Rückkehrer Mats Hummels?

Auf beiden Seiten: Noch nicht alle Neuzugänge einsatzfähig

Supercup-Bilanz: Vorteil Bayern - gleicht Dortmund aus?

Dass sich in dem Spiel der FC Bayern und Borussia Dortmund gegenüber stehen, ist fast schon Gewohnheit. Seit der Wiedereinführung des Supercups 2010 steigt am Samstag die zehnte Auflage. Bereits zum sechsten Mal treffen dabei Dortmund und die Bayern aufeinander. Die Bilanz bisher: drei Siege für die Münchner, zwei für die Dortmunder. In der Liga gewann im Vorjahr jeweils das Heim-Team: Der BVB mit 3:2 in der Hinrunde, die Bayern mit 5:0. Das Spiel findet aber in Dortmund statt.