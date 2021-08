Supercup-Aufstellungen fix: Moukoko in BVB-Startelf - Coman verdrängt Sané beim FC Bayern

Kräftemessen der Branchenführer, Wettschießen der Torjäger und Duell der neuen Trainer - das Finale um den Supercup am Dienstag (20.30 Uhr, Sat.1 und Sky) zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München bietet reichlich Brisanz. Doch bei allem Zündstoff taugt die Partie nur bedingt als Gradmesser für den weiteren Saisonverlauf. Vor allem nicht vor dieser Spielzeit mit sehr speziellen Problemen in der Vorbereitung.

Die Ausgangslage für beide Klubs könnte kaum unterschiedlicher sein. Der FC Bayern wartet in der Saison 2021/22 noch auf den ersten Sieg. Weder bei den vier Tests in der Vorbereitung noch beim Ligastart in Mönchengladbach (1:1) gab es viel Grund zum Jubeln. Dagegen überzeugte der BVB zuletzt sowohl beim Pokalsieg in Wiesbaden (3:0) als auch bei der 5:2-Gala gegen Eintracht Frankfurt. Beim BVB verschärfte sich aber die ohnehin angespannte Personallage weiter. Gleich mehrere namhafte Profis fehlen: Neben Mats Hummels, Raphael Guerreiro, Emre Can, Thomas Meunier und Julian Brandt fällt auch noch Thorgan Hazard aus. Der Belgier hat sich gegen Frankfurt eine Knöchelverletzung zugezogen und wird durch Youngster Youssoufa Moukoko ersetzt, der seinen ersten Startelf-Einsatz nach seiner Verletzung feiert. Neuzugang Donyell Malen sitzt zunächst erneut auf der Bank.

Bayern-Coach Julian Nagelsmann maß der Vorbereitung sowie dem Liga-Start nicht viel Bedeutung bei und regte an, "die Kirche im Dorf" zu lassen. Schließlich sei ja erst ein Pflichtspiel absolviert und der Kader wegen EM-Abstellungen und Verletzungen unvollständig. Nagelsmann plant in Dortmund mit fast demselben Aufgebot, das auch in Mönchengladbach dabei war. Mittelfeldspieler Corentin Tolisso steht nach seinem Corona-Ausfall wieder im Kader. Verteidiger Lucas Hernandez muss nach einer Knieverletzung weiter körperlich aufholen, Benjamin Pavard fällt noch mehrere Wochen mit einer Sprunggelenksverletzung aus. In der Startaufstellung setzt Chef-Trainer Nagelsmann erneut auf Josip Stanisic als Pavard-Ersatz. Leroy Sané verliert seinen Platz in der Start-Formation hingegen an Kingsley Coman.