Das Supercup-Duell am Dienstag zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München (20.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker) ist im 2010 wiedereingeführten Wettbewerb ein Klassiker. Dreimal siegten die Dortmunder, viermal die Münchner. Zuletzt 2020, als Joshua Kimmich mit einer Willensleistung den 3:2-Siegtreffer erzielte. Auch BVB-Topstürmer Erling Haaland war damals erfolgreich – eins von 62 Toren, die der 21-jährige Norweger seit seinem Wechsel im Januar 2020 in 61 Spielen für die Dortmunder erzielt hat. Den Bundesliga -Auftakt gegen Eintracht Frankfurt hat das Team des neuen Trainers Marco Rose am Samstag mit 5:2 gewonnen. Haaland war an allen Toren beteiligt : Zwei schoss er selbst, drei legte er seinen Kollegen auf. Der Kantersieg kann allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass der BVB von Personalsorgen geplagt wird. Zu Mats Hummels (Knieprobleme), Raphael Guerreiro (Wadenprobleme), Emre Can (Adduktorenprobleme), Thomas Meunier und Julian Brandt (beide Corona-Virus), Dan-Axel Zagadou (Knie-Operation) und Mateu Morey (Kreuzbandverletzung) kommt auch noch Thorgan Hazard mit Knöchelproblemen hinzu .

Julian Nagelsmann, der neue Trainer der FC Bayern München, will im Supercup-Kracher indes seinen Premierentitel holen. "Wir versuchen alle, endlich zu gewinnen. Auch ich bin es von meinen vorherigen Stationen nie gewohnt gewesen, so häufig in Folge nicht zu gewinnen", sagte Nagelsmann, der bisher weder in den Testspielen noch beim Bundesliga-Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach als Sieger vom Platz gehen konnte. Im Supercup gegen den BVB kann Nagelsmann wieder mit Mittelfeldspieler Corentin Tolisso planen, der nach einem positiven Corona-Test länger gefehlt hatte und den der Coach ausdrücklich lobte. Der 27 Jahre alte Weltmeister aus Frankreich habe zuletzt bei der U23 "herausragend gut" trainiert. Damit dürfte Tolisso, 2020 beim 3:2 noch selbst Torschütze, zumindest in den Kader zurückkehren. "Dann haben wir noch den besten Torwart der Welt", erinnerte Nagelsmann an Manuel Neuer, das letzte Bollwerk der Münchner Verteidigung, "der auch einen guten Tag braucht."