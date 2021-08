Supercup-Duell: BVB-Torjäger Haaland und Bayern-Star Lewandowski im großen Vergleich

Vor Super-Torjäger Erling Haaland und Weltfußballer Robert Lewandowski zittert jede Abwehr. Im Supercup-Duell zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern kommt es am Dienstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) zum Aufeinandertreffen der beiden Angreifer. Der SPORTBUZZER macht den großen Vergleich: Wer trifft häufiger? Wer gibt mehr Vorlagen? Und wie sieht die Zukunft von Haaland und Lewandowski aus? Anzeige

Die Tore In dieser Statistik kann Lewandowski mit Haaland nicht mithalten. Der Norweger erzielte zum Bundesliga-Start gegen Eintracht Frankfurt seinen 61. und 62. Treffer im 61. Pflichtspiel für Borussia Dortmund. "Wir kennen Erlings Stärken. Es ist erstaunlich, mit welcher Konstanz er seine Dynamik immer wieder aufs Feld bringt. Wir sind froh, dass wir ihn haben und müssen ihn gesund halten", sagte BVB-Trainer Marco Rose. Zum Vergleich: Lewandowski kam in seiner BVB-Zeit auf 103 Tore in 187 Einsätzen. Beim FC Bayern ist die Quote des polnischen Nationalspielers besser - 295 Buden in 330 Partien. Doch mit Haaland kann Lewandowski in diesem Ranking nicht mithalten. "Er ist ein überragender Stürmer und wir müssen da viele Dinge machen, um ihn zu stoppen. Er hat viele gute Laufwege im letzten Drittel, da müssen wir mit den Innenverteidigern dagegen halten. Neben seinen Abschlussqualität ist er sehr robust und schnell", lobte FCB-Trainer Julian Nagelsmann.

Die Assists Die beiden Angreifer glänzen natürlich in erster Linie mit ihren Toren. Aber wie sieht es mit Vorlagen aus? In der vergangenen Saison kamen Haaland und Lewandowski auf eine ähnliche Statistik - beim Norweger waren es acht Vorlagen in 28 Spielen, beim Polen sieben in 29. In dieser Spielzeit ist der BVB-Star dem Weltfußballer erstmal einen kleinen Schritt voraus. Am ersten Spieltag gab Haaland direkt drei Assists, Lewandowski kam "nur" auf ein Tor. "Haaland ist schon ein Paket, das muss man sagen. Wir brauchen ihn", schwärmte BVB-Kapitän Marco Reus. Ähnlich euphorisch fiel das Urteil von Giovanni Reyna aus: "Das beste Wort für ihn ist Maschine."

Die Karriere Haaland steht noch am Anfang seiner sportlichen Laufbahn. Der BVB ist dennoch schon der vierte Profi-Klub des erst 21-Jährigen. Für die norwegischen Klubs Bryne FK und Molde FK spielte Haaland vor seinem Wechsel zu Red Bull Salzburg. Seit Januar 2020 steht der Angreifer beim Revierklub unter Vertrag. Und das wohl noch bis zum Sommer 2022. Dann könnte Haaland die Dortmunder aufgrund einer Ausstiegsklausel in seinem bis 2024 befristeten Vertrag verlassen. Lewandowski ist bereits elf Jahre älter aus Haaland und steht im Spätherbst seiner Karriere. Die Form des Weltfußballers erreichte in der vergangenen Saison seinen absoluten Höhepunkt. Deutschlands Bester 2020, Europas Bester 2020, Weltfußballer 2020, und Deutschlands Fußballer des Jahres. Mehr geht fast nicht. Hinzu kommt der sagenhafte Bundesliga-Torrekord, den er sich in der abgelaufenen Saison mit 41 Treffern von Gerd Müller geschnappt hatte. Der neue Bundestrainer Hansi Flick, der im Sommer von den Bayern zum DFB gewechselt war, meinte: "Trotz einer Verletzung Gerd Müllers 40-Tore-Rekord in der Bundesliga zu knacken, ist einfach gigantisch." Aber: Lewandowski sei "der Beste, den es gibt als Mittelstürmer."