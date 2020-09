DFL-Supercup: FC Bayern gegen den BVB – Alle bisherigen Titelträger im Überblick

Als Titelverteidiger gehen übrigens nicht die "Quadruple"-Sieger aus München in die Partie, sondern die Schwarz-Gelben, die am 3. August 2019 durch Tore von Paco Alcácer und Jadon Sancho mit 2:0 gewannen - damals allerdings in Dortmund und vor vollen Rängen. Alle Gewinner des deutschen Supercups zeigt der SPORTBUZZER in der Galerie.