Geister-Duell zwischen FC Bayern und BVB: Deutscher Supercup in München wohl ohne Fans

Das Spiel um den deutschen Supercup zwischen Triple-Gewinner FC Bayern München und Vizemeister Borussia Dortmund am 30. September in München findet offenbar ohne Zuschauer statt. Ein entsprechender Bericht der Bild-Zeitung von Mittwochabend trifft nach dpa-Informationen zu. In der bayerischen Landeshauptstadt waren zuletzt wieder steigende Corona-Fallzahlen verzeichnet worden. Schon das Bundesliga-Auftaktspiel der Bayern am vergangenen Freitag gegen den FC Schalke 04 (8:0) war kurzfristig doch ohne Fans auf den Rängen der Allianz Arena ausgerichtet worden.