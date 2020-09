Supercup: FC Bayern München gegen Borussia Dortmund live im TV und Online-Stream sehen

Der FC Bayern München marschiert von Titel zu Titel. In diesem Jahr triumphierten die Münchener bereits in der Bundesliga, dem DFB-Pokal, der Champions League und zuletzt im UEFA-Supercup gegen den FC Sevilla (2:1 n.V.). Am Mittwoch kann die Mannschaft von Hansi Flick die nächste Trophäe einsammeln, denn dann geht es in der heimischen Allianz Arena gegen Borussia Dortmund um den deutschen Supercup (20.30 Uhr). Die Bayern mussten sich in der Bundesliga gegen die TSG Hoffenheim jedoch deutlich mit 1:4 geschlagen geben, verloren damit erstmals seit 32 Pflichtspielen. Eine Chance für den BVB?