FC Liverpool  gegen FC Chelsea live im TV und im Online-Stream sehen

Das traditionelle Kräftemessen zwischen dem Champions-League-Sieger und dem Gewinner der Europa League zu Saisonbeginn sei "nicht das Spiel, das ich mir in der Vergangenheit gerne angeschaut habe", sagte Klopp. Vor dem Liverpooler Triumph in der Königsklasse im Mai hatte der deutsche Coach schließlich drei Endspiele verloren, eins davon 2013 mit Borussia Dortmund gegen die Bayern. "Der Supercup ist dann der endgültige Beweis, dass man nicht gewonnen hat." In diesem Jahr in Istanbul sei das aber "ganz anders".