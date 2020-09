Vor Supercup: Die heißesten Duelle zwischen dem FC Bayern und BVB der vergangenen Jahre im Überblick

Es geht um den ersten Titel der Saison im deutschen Fußball: Am Mittwochabend (20.30 Uhr/ZDF und DAZN) duellieren sich der FC Bayern München und Borussia Dortmund in der Allianz Arena um den deutschen Supercup. Schon früh in der dieser Spielzeit treffen die beiden besten Mannschaften Deutschlands im Klassiker aufeinander. Meister und Pokalsieger Bayern gegen den Vizemeister BVB: Das ist ein Topspiel mit Tradition. Die Duelle zwischen den Spitzen-Teams Deutschlands sind meist hart umkämpft und liefern hochklassige Fußballunterhaltung. Wie im bis dato letzten Giganten-Vergleich im Mai. Das Bundesliga-Duell in Dortmund entschied der FCB dank eines Traumtors von Joshua Kimmich mit 1:0 für sich - ein Sieg, der den Bayern den Weg in Richtung achte Meisterschaft in Folge ebnete.