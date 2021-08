BVB fordert FC Bayern im Supercup: Das waren die heißesten Duelle in den letzten Jahren

Julian Nagelsmann verspürt beim FC Bayern frühen Druck. Noch sieglos mit dem FCB geht der erfolgshungrige 34-Jährige am Dienstag in das Supercup-Duell gegen Borussia Dortmund (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky). Unmittelbar vor dem Showdown um den ersten nationalen Titel in dieser Saison reichte es im Bundesliga-Auftaktspiel gegen Borussia Mönchengladbach nur zu einem 1:1. Der kommende Gegner aus Dortmund schoss sich indes allen voran in Person von Doppelpacker Erling Haaland mit einem 5:2 gegen Eintracht Frankfurt für das erste Endspiel der neuen Spielzeit warm. Gewarnt ist der deutsche Rekordmeister nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Gemengelage und einer verkorksten Vorbereitung also allemal.

Anzeige