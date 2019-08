Supercup im Liveticker: Borussia Dortmund trifft auf den FC Bayern

Double-Sieger FC Bayern und Herausforderer Borussia Dortmund stehen an diesem Samstag (20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) im Supercup vor der ersten Standortbestimmung der neuen Fußball-Saison. Der motivierte und prominent verstärkte BVB will dem Dauerrivalen in eigenen Stadion den ersten kleinen Titel der Saison entreißen. Nach den vielen Transfergerüchten um Nationalspieler Leroy Sané hoffen die Münchner auf den dritten Supercup-Erfolg nacheinander.