Für 120 Millionen Euro: Spanien-Supercup mit Real Madrid und FC Barcelona in Saudi-Arabien

Spanische Fußball-Fans, die ihre heimischen Vereine im "Supercopa" anfeuern wollen, müssen in den kommenden drei Jahren eine deutlich längere Anreise in Kauf nehmen. Gespielt wird nämlich nicht in Barcelona oder Madrid. Von 2020 bis 2022 wird der Supercup in Saudi-Arabien ausgetragen. Das hat der spanische Fuballverband nun bekanntgegeben.

Supercopa in neuem Format

Die erste Ausgabe des neu konzipierten Turniers werde vom 8. bis 12. Januar mit dem FC Barcelona, Real Madrid, dem FC Valencia und Atlético Madrid in der Küstenstadt Dschidda ausgetragen, teilte der Präsident des spanischen Verbandes RFEF, Luis Rubiales, am Montag in Madrid mit.

Seit dem Frühjahr hatte es bereits Gespräche zwischen dem spanischen Verband und Saudi Arabien gegeben. Damals war von einem Sechsjahres-Paket die Rede. Nun gab es aber zunächst eine Einigung über drei Jahre.

Turnier bringt rund 120 Millionen Euro ein

Die Austragung in dem arabischen Land scheint für den spanischen Verband einen großen Vorteil zu haben: Nach Medienberichten wird der RFEF für die Vergabe der Veranstaltung an Saudi-Arabien insgesamt 120 Millionen Euro erhalten. Im April hatte Rubiales noch gesagt: "Ich halte es aber für unwahrscheinlich, dass jemand 30 Millionen (pro Jahr, Anm. d. Red.) wird bezahlen wollen." Jetzt sind es sogar 40 Millionen Euro jährlich Zudem sei vereinbart worden, dass Frauen gratis ins Stadion dürfen, sagte Rubiales. Erst seit dem vorigen Jahr dürfen weibliche Fans im Königreich Fußballspiele im Stadion sehen. Bei den Spielen der spanischen Top-Klubs können sie dies dann kostenlos.

Real trifft auf Valencia, Barca auf Atlético

Am Montag wurden bereits die Begegnungen des im Januar stattfindenden Turniers ausgelost. Die Auslosung ergab, dass der spanische Rekordmeister Real Madrid samt deutschen Weltmeister Toni Kroos am 8. Januar das erste Halbfinale gegen Pokalsieger Valencia bestreiten wird. Der amtierende Landesmeister Barcelona von Nationaltorwart Marc-André ter Stegen trifft einen Tag später auf Atlético Madrid. Das Finale des „Final Four“ findet am 12. Januar statt.

Supercup 2018 fand in Marokko statt

Schon im vorigen Jahr hatte es eine Änderung im Austragungsmodus der „Supercopa“ gegeben: Während bis 2017 der Sieger in Hin- und Rückspiel ermittelt wurde, fand 2018 erstmals nur eine einzige Finalpartie außerhalb Spaniens statt, und zwar im marokkanischen Tanger. Meister FC Barcelona bezwang damals Pokalsieger FC Sevilla mit 2:1. Mit 13 Titeln ist Barca Rekordsieger, Erzrivale Real Madrid folgt mit zehn Erfolgen auf Platz zwei.