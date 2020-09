Eine Woche vor Supercup-Spiel des FC Bayern: Spielort Budapest zu Corona-Risikogebiet erklärt

Anzeige

Der Supercup-Austragungsort Budapest für die Partie zwischen dem Champions-League-Sieger FC Bayern München und dem Europa-League-Gewinner FC Sevilla ist von der Bundesregierung zum Risikogebiet erklärt worden. Das bundeseigene Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlichte am Mittwoch eine aktualisierte Liste der Corona-Risikogebiete, auf der unter anderem die ungarische Hauptstadt aufgeführt ist. Entsprechend wurde eine Reisewarnung ausgesprochen.

Was dies für die Begegnung am 24. September bedeutet, war zunächst unklar. Nach Plänen der Europäische Fußball-Union sollen in der Puskás Arena Zuschauer zugelassen sein. Die Kapazität des rund 67.000 Zuschauer fassenden Stadions soll nach Angaben des Verbandes zu 30 Prozent ausgelastet werden. Beiden Teams stehen je 3000 Tickets zu.

Zentrales Kriterium für die Einstufung als Risikogebiet ist, in welchen Staaten oder Regionen es in den vergangenen sieben Tagen mehr als 50 Neuinfizierte pro 100.000 Einwohner gegeben hat. Die Einstufung als Risikogebiet erfolge laut RKI nach gemeinsamer Analyse und Entscheidung durch das Bundesgesundheitsministerium, das Auswärtige Amt und das Bundesinnenministerium.

Nach Rückkehr aus Risikogebiet: Frischer negativer Corona-Test wird benötigt

Für Urlauber in einem Risikogebiet gilt, dass bei der Rückkehr aus dem betroffenen Land ein negativer Corona-Test benötigt wird, der nicht älter als 48 Stunden ist. Ansonsten müssen sich die Urlauber innerhalb von 72 Stunden nach der Rückkehr testen lassen und bis zum Erhalt des negativen Ergebnisses in Quarantäne. Für die Fußballer dürfte nun das gleiche gelten - was bei den Bayern zu terminlichen Problemen führen könnte. Nur drei Tage nach dem Supercup-Spiel tritt der FCB in der Bundesliga (2. Spieltag) bei der TSG Hoffenheim an.