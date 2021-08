Bericht: Superstar Cristiano Ronaldo und Manchester City erzielen Einigung – Warten auf Juventus

Wechselt nach Lionel Messi auch der zweite schillernde Name im internationalen Fußball den Verein? Um die Zukunft von Juventus-Angreifer Cristiano Ronaldo ranken sich seit Wochen die Gerüchte. Nun steht ein Transfer offenbar kurz bevor. Wie die spanische Zeitung Diario AS berichtet, soll sich der 36-Jährige bereits mit dem englischen Spitzenklub Manchester City einig sein. Im Raum steht ein bis 2023 gültiger Vertrag und ein Gehalt von rund 15 Millionen Euro . Dem Bericht zufolge stehe lediglich die Zustimmung von Ronaldos Klub Juventus Turin aus.

Ein Knackpunkt könnte die Ablöse darstellen. Die aufgerufene Summe von 25 Millionen Euro sei den Engländern zu viel. Deshalb ist laut des Berichts auch ein Tauschgeschäft möglich. So soll Gabriel Jesus als möglicher Kandidat gelten, im Gegenzug zu Ronaldo nach Italien zu wechseln. Ronaldo könnte beim Team von Star-Trainer Pep Guardiola eine Art luxuriöse Übergangslösung sein. Sein Agent Jorge Mendes soll sich laut The Athletic-Reporter Sam Lee aktuell in Manchester befinden und Ronaldo sogar direkt bei den "Skyblues" angeboten haben.