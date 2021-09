Trotz Abgang von Superstar Messi: Bayern-Kapitän Neuer und Trainer Nagelsmann loben FC Barcelona

Es war der Transfer-Hammer in der abgelaufenen Wechselfrist. Nach 21 Jahren beim FC Barcelona brach Lionel Messi bei den Katalanen die Zelte ab, wechselte zum französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain. Am kommenden Dienstag (21 Uhr/Amazon Prime) trifft der FC Bayern München zum Auftakt der neuen Champions-League -Auflage auf Barcelona um Trainer Ronald Koeman – und ohne Messi. " Es ist natürlich ein ungewohntes Bild, für jede Mannschaft, die gegen Barcelona spielt ", gab Bayern-Kapitän Manuel Neuer am Montag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel zu.

Zu unterschätzen seien die Spanier, die man im August 2020 in einer denkwürdigen Partie mit 8:2 aus dem Wettbewerb beförderte, dennoch keineswegs. "Sie haben immer noch klasse Spieler in der Offensive und sind vielleicht auch schwerer auszurechnen", sagte Neuer und sah sogar einen positiven Faktor in dem Verlust des Superstars. "Die Spieler werden alle versuchen, mehr Verantwortung zu übernehmen, weil Messi jetzt nicht mehr da ist", so der 106-malige deutsche Nationalspieler weiter und ergänzte: "Der FC Barcelona wird nie schwach sein. Gerade international ist es für jeden Spieler, der für Barcelona spielt, etwas Besonderes. Deswegen haben wir höchsten Respekt und erwarten eine gute Mannschaft."