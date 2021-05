Bericht: Superstar Neymar verlängert bei PSG – Vertrag bis 2026

In der Vergangenheit hatte Neymar immer wieder mit einer Rückkehr zu seinem alten Arbeitgeber FC Barcelona kokettiert. Dort war der Offensivmann zwischen 2013 und 2017 auf Torejagd gegangen, ehe er für die Rekord-Ablöse von 222 Millionen Euro in die französische Hauptstadt gewechselt war. In Paris ist Neymar neben Kylian Mbappé der absolute Topstar in der Mannschaft von Neu-Trainer Mauricio Pochettino. In 112 Pflichtspieleinsätzen für PSG erzielte der Dribbelkünstler 85 Tore und bereitete weitere 51 vor.