Supertalent Youssoufa Moukoko glänzt mit Blitz-Doppelpack für die U19 von Borussia Dortmund

Seine ersten Eindrücke bei den Profis von Borussia Dortmund hat Youssoufa Moukoko in den letzten Wochen bereits bekommen. Der 15-Jährige war in der Saisonvorbereitung von Trainer Lucien Favre bereits mehrfach für die Trainingseinheiten berücksichtigt worden. Zum Einsatz kommen darf er für die 1. Mannschaft jedoch frühestens mit Erreichen seines 16. Lebensjahres, das Moukoko am 20. November erreichen wird.

Da der Angreifer somit auch nicht bei den beiden Testspielen der Dortmunder am Samstag gegen den MSV Duisburg (5:1) und Feyenoord Rotterdam (1:3) mitwirken konnte, lief er für die U19 des Klubs in einem Testspiel in Lemgo gegen Hannover 96 auf, um Spielpraxis zu sammeln. Mit einem Blitz-Doppelpack innerhalb von zwei Minuten brachte er seine Mannschaft dabei kurz vor der Halbzeit auf die Siegerstraße, die Partie endete 3:0.

