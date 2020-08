Supertalent Wirtz dabei: U21-Bundestrainer Kuntz nominiert sieben Neulinge für DFB-Länderspiele

Nicht nur die deutsche A-Nationalmannschaft startet Anfang September nach Abschluss der Champions-League-Saison in die Vorbereitung auf die anstehenden Länderspiele - auch die deutsche U21 legt wieder los. Am Freitag nominierte Bundestrainer Stefan Kuntz sein insgesamt 24-köpfiges Aufgebot für die Spiele gegen Moldawien am 3. September in Wiesbaden und am 8. September in Leuven gegen Belgien. Mit dabei ist zum ersten Mal Florian Wirtz. Das 17-jährige Top-Talent von Bayer Leverkusen wurde erst am Mittwoch mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet.