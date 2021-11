Support macht "Herz stärker": Barcelona-Star Sergio Agüero bedankt sich bei Fans 

Agüero war am vergangenen Samstag zu einer kardiologischen Untersuchung in eine Klinik gebracht worden. Beim Spiel der Katalanen gegen Alaves fühlte sich der Angreifer unwohl und wurde noch vor der Halbzeitpause ausgewechselt. Durch einen Herzspezialisten soll nun über die notwendigen Behandlungsmaßnahmen für einen effektiven Therapieverlauf entschieden werden. Via Social Media gab Agüero zudem ein kurzes Update: "Mir geht es gut und ich bin guter Dinge was den Genesungsprozess betrifft."