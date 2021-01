Unerwartet gut unterwegs: SuS Sehnde hat Abgang einiger Stammspieler kompensiert

TKH hält sich nicht an die Vorgaben - und kassiert in Wasserburg die sechste Pleite in Folge

Kürzlich forderte der SuS-Trainer, dem es dabei nicht zuletzt darum ging, „soziale Kontakte aufrechtzuerhalten“, also seine Mannschaft beim Ballhochhalten heraus. Er selbst brachte es auf beachtliche 120 Kontakte – sollten mindestens zehn Spieler diesen Wert überbieten, festgehalten per Videobeweis, würde Karakaya dem Verein für krebskranke Kinder Hannover eine Spende zukommen lassen. Nun, 15 Sehnder toppten nicht nur diese Vorgabe, „jeder hat sich auch noch an der Spende beteiligt“, berichtet der Inhaber der C-Lizenz. 350,20 Euro seien so für den guten Zweck zusammengekommen.

Karakaya wird bald Köfte servieren

Das Jonglieren mit dem runden Leder war für SuS nicht die erste in eine Wette verpackte Challenge in der momentan fußballfreien Zeit. Zuvor hatte Karakaya, der am vergangenen Dienstag 43 Jahre alt geworden ist, seinen Kickern bereits ein gemeinsames Essen in Aussicht gestellt – von ihm persönlich angerichtet.

Mindestens drei Dauerläufe zwischen sechs und zwölf Kilometern galt es für die Spieler zu absolvieren, 666 Kilometer sollten es in der Summe sein, so Karakaya. „Als Ergebnis kamen 720 Kilometer heraus“, sagt der Trainer, der sich auch schon Gedanken gemacht hat, womit er nun bei Gelegenheit seine Kochkünste demonstrieren wird: „Ich grille Köfte.“

Außer türkischen Frikadellen und internen Wettkämpfen würde der SuS-Coach seinem Personal gern auch bald wieder ein Trainingsprogramm servieren, mit dem er die Grundlagen schaffen kann, an die gute Ausbeute von 14 Punkten in den bisherigen acht Partien anzuknüpfen.