SuS Sehnde mit Unentschieden im Derby gegen den MTV Ilten

Allzu oft begegnet sind sich beide Klubs in den vergangenen Jahrzehnten nicht in einem Punktspiel, doch ein wenig gewurmt hat SuS Sehnde die zuletzt erfolglosen Auftritte in den Duellen mit dem MTV Ilten schon. Nach fünf Pleiten in Folge gegen den Lokalrivalen sorgte deshalb das 2:2 (1:1) daheim im Derby der Bezirksliga 5 endlich wieder einmal für Zufriedenheit bei Spiel und Sport. Das gleiche Ergebnis übrigens wie beim bisher letzten Sehnder Punktgewinn gegen den MTV, damals in der Kreisliga am 9. November 2003.

2:2 in letzter Minute: Karakaya sieht Sehnde als moralischen Sieger

Der späte Ausgleich für SuS kurz vor dem Abpfiff durch Tobias Becker (90.), vorbereitet durch den in der Schlussphase eingewechselten Kilian Martini, wirkte bei Süleyman Karakaya noch nach, als er kurz darauf die Partie analysierte. „Diesen Punkt haben wir uns hart erarbeitet“, sagte Sehndes Coach mit sichtbarer Erleichterung und sprach davon, „moralischer Sieger“ zu sein. „Die Mannschaft zeigt Charakterstärke, sie hat nie aufgegeben. Ohne den Elfer geht es vielleicht noch ganz anders aus.“