"Kleiner Umbruch": Trainingslager in Aachen soll SuS Sehnde auf Kurs bringen

SuS Sehnde hat sich für eine kürzere Anreise entschieden. Der Bezirksligist, der sich in der Vergangenheit im Winter gerne an der türkischen Riviera in Belek den Feinschliff holte, ist im Spätsommer 2020 im Lande geblieben. Die Sehnder legten 2700 Kilometer weniger zurück und schlugen ihr Trainingslager in Aachen auf, der Heimat von Yorick Laschet. Der bisherige SuS-Spieler ist dorthin zurückgekehrt, wo sein Vater ein Hotel betreibt. Das Angebot, sich bei ihm einzuquartieren und konzentriert die letzten Tage der Saisonvorbereitung zu verbringen, haben Sehndes Kicker gern angenommen.

Feiern rund ums Jubiläum wurden verschoben

Trainer Süleyman Karakaya versucht mit seinem Team, das Beste aus der schwierigen Situation zu machen. Der am 9. Oktober 1920 gegründete Klub hat sämtliche Feiern und Veranstaltungen zum 100-jährigen Bestehen abgesagt und auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Karakaya will nun das Nötige auf den Weg bringen, dass man im Verein zumindest an den Punktspielen des Teams weiterhin viel Freude hat. „Wir freuen uns auf die neue Aufgabe“, sagt der Trainer, „es gibt aber einiges zu tun.“