"Alles passt": Karakaya und sein Trainerteam sagen bei SuS Sehnde für weiteres Jahr zu

SuS Sehnde setzt weiter auf Süleyman Karakaya. Den im Sommer auslaufenden Vertrag mit seinem C-Lizenz-Trainer hat der Verein um ein weiteres Jahr verlängert. Nach einem Gespräch mit Andreas Janizki und Marvin Menge einigte sich der 43-Jährige mit den Sportlichen Leitern des SuS auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit.

Karakaya hatte das Amt am 1. Juli 2017 von Michael Spiegel übernommen und die Mannschaft in der folgenden Saison in die Relegation zur Bezirksliga geführt. Der Aufstieg gelang den Sehndern in der anschließenden Spielzeit, als sie neben der Kreisligameisterschaft auch den Kreispokalwettbewerb gewannen.